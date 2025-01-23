Kartalkaya'daki yangın faciasında 40 yaralı taburcu edildi

Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:25

Güncelleme: 23.01.2025 - 14:25

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere toplam 51 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı, yangında yaralananların durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, 40 kişinin taburcu edildiği, 10 yaralının ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir."

Yangında ağır yaralanan bir vatandaşın daha önce hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada, kurtarma ve tedavi sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etmişti. Yangınla ilgili resmi soruşturma devam ediyor.