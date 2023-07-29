Bolu'daki orman yangını üçüncü gününde devam ediyor!

Bolu'nun Göynük ilçesinde üç gün önce yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 12:20
Bolu'daki orman yangını üçüncü gününde devam ediyor!
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Bolu'nun ilçeye bağlı Aşağıkınık köyündeki ormanda, 27 Temmuz akşamı yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce'den arazözler ve ekipler sevk edildi.

Yangına 2 gün boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Dün gece saatlerinde havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi, karadan müdahale ise gece boyu devam etti.

Bu sabah saatlerinde havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı. Yangına 8 adet yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.

Bolu Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 8 helikopter, 15 arazöz, 8 iş makinesi, 10 su tankeri, 20 ilk müdahale aracı, 110 orman personeli, 4 jandarma personeli ve 35 yurttaş görev alıyor.


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