Sarıyer'de iş merkezinde yangın!

İstanbul Sarıyer'de bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 08:58
Sarıyer'de iş merkezinde yangın!
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Sarıyer'de Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları sürüyor.

 


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