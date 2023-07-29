Sarıyer'de iş merkezinde yangın!
İstanbul Sarıyer'de bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Sarıyer'de Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akbelen katliamcısı hangi derneğin yöneticisi çıktı?
- Emekli zammında yeni gelişme!
- Üşümezsoy'dan Adana uyarısı: '7'lik bir deprem...'
- İYİ Partili isimden Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık'
- 'Bütün dünya bunu biliyor ama...'
- Yurttaşa parmak salladı!
- Epic Games'ten Türk oyun geliştiricilerine skandal karar
- Tevfik Göksu'ya kötü haber!
- Yurttaşla yaşadığı gerilim gündem olmuştu
- İşte Erdoğan'ı bir gün korumanın bedeli!