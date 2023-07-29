Feci olay... Yangın çıkan evde mahsur kalan kişi yanarak can verdi!
İzmir'de, bir evde çıkan yangında mahsur kalan Hasan Akbaş, yanarak can verdi.
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kemal Reis Mahallesi 281 Sokak'ta bulunan bir evde saat 23.00 sıralarında çıktı.
İddiaya göre yangın, klima ünitesinin arızalanması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören yurttaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası eve giren ekipler, yangında mahsur kalan Hasan Akbaş’ı (57) hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
Akbaş'a yapılan ilk müdahalede yanarak öldüğü tespit edildi. Hayatını kaybeden Akbaş’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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