Bolu’daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Bolu’nun Göynük ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi. 4 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın sayısı 3’e indirildi. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklandı. Yangının devam ettiği Göynük ilçesinde ekiplerin dik yamaçlardaki zorlu mücadelesi sürüyor.
Gece boyu karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.
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