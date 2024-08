İzmir'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: Milas'taki yangın kontrol altına alındı

Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:26

Güncelleme: 17.08.2024 - 14:03

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'e gelerek açıklamalarda bulundu.



Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor." diye konuştu.

Ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45’i kontrol altında, 27’sine müdahale sürüyor. Sabah itibariyle sadece Bolu ve Manisa'daki yangınlar, onların da enerjileri düşürülmüştü. Ancak çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması buraları tekrar alevlendirdi. Farklı yerlerde de yangınlar çıkmaya başladı. Bolu’da 12.41’de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Yaklaşık 80 kilometreye varan hızla bir rüzgar sebebiyle çok hızlı yayıldı. Bu yangını başlatanlar gözaltında. Yangına 13 helikopter 160 kara aracı, 822 personel sevk ettik. Ayvatlar, Yeniköy, Seferler ve Umurlar Mahallesi tahliye edilmişti. Naldoğan- Göynük yolu trafiğe kapatılmıştı. Enerjisi düşürülmüş vaziyette. İzmir, Karşıyaka Yamanlar'da bir yangın haberi aldık. Biz dün gece sabaha kadar bununla ilgili müdahaleleri yapıp artık tamamladık derken bugün saat 10.14’te tamamladık dediğimiz yangına yakın bir yerde bir yangın daha çıktı. Her iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara, 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 1 evin de çatısına yangın sirayet etti. Rüzgarın şiddetine göre zaman zaman baskılanıyor. Zaman zaman da alevlenebiliyor. Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok. Üçüncü yangın İzmir Ödemiş'te Beydağı'nda iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın. Bunlar da gözaltına alındı. Kararsız bir rüzgar var. Zaman zaman müdahale eden arkadaşlarımızın hayati tehlike atlatmasına sebep olan durumlar olabiliyor. Herhangi bir can kaybı yok. Ekosistemdeki canlılar için üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak, 1 helikopter, 10 kara aracı, 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette. Manisa Gördes'teki yangın ise kırsal alanda başlamıştı ve ormana sirayet etmişti. Çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgimiz yok şu an. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 99 kara aracı ve 512 personel sevk etmiştik. Aslında ilk başta enerjisini oldukça düşürmüştük ancak yeniden çıkan şiddetli rüzgar maalesef büyümesine sebep oldu" dedi.

"BİZİ EN ÇOK ENDİŞEYE SEVK EDEN AYDIN BOZDOĞAN'DAKİ YANGINDI"

Aydın ve Didim’deki yangının çıkış sebebini bilmediklerini belirten Bakan Yumaklı, "Buraya 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Çok şükür ki bununda enerjisi düşürüldü. Bizi en çok endişeye sevk eden Aydın Bozdoğan'daki yangındı. Kırsal alanda çıktı ve ormana sirayet etti. 2 uçak, 3 helikopter, 30 kara aracı, 168 personel sevk ettik. Muğla, Milas, Karabük, Safranbolu ve Ovacık. Bunların da enerjileri düşürüldü" diye konuştu.

Hava araçlarının 24 saat havada kalamayacağını belirten Bakan Yumaklı, "Bunların ikmal yapması gerekir. Belli bir rüzgar şiddetinin üzerinde olduğu zaman bu araçlar istese bile kalkamaz. Kalksalar bile su alamaz. İstedikleri yere atamaz. Ben sosyal medyadan paylaşımların hepsine kulaklarımı kapadım. Kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında, iş yerinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile yakmayın" dedi.

3 YANGINDA 9 ŞÜPHELİ

Bakan Yumaklı İzmir'deki yangını çıkaran 3 kişinin arandığını, Ödemiş'teki yangında 2 kişinin gözaltına alındığını, ayrıca Bolu'da 4 kişinin yangınlarla alakalı gözaltına alındığını belirtti.

6 AKTİF YANGIN VAR

Bu sabah son duruma ilişkin yeni açıklama yapan Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"72 yangın vardı şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. 6 aktif yangın var. dünden gelen aydın didim ve izmir ödemiş kontrol altında. Bolu Göynük yangınının enerjisi düşürüldü. İzmir Yamanlar'daki yangının da enerjisi düştü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok.

"EYLÜL'ÜN 15'İNE KADAR ALARM DURUMUMUZ DEVAM EDİYOR"

Yumaklı, yangına müdahale için dış ülkelerden yardım istenip istenmediği konusunda da "Gece boyu yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. İnsan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok. Bu neden yapılıyor? Panik oluşturmak için. Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız. Nem yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor" dedi.