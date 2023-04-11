Bomba iddia... Erdoğan'a şikâyet AKP'yi karıştırdı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:09

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:22

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Tüm bakanlar, AKP’li ve CHP’li milletvekilleri haftalarca afet bölgesinde görev yaptı.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, deprem bölgesinde yaşanan bazı sorunlar ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi. Bunlardan biri ise çok önemli bir bakanın şikâyetiydi.

VALİLER İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

O bakan, Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AFAD üzerinden fahiş fiyatlarla konteyner aldığını aktardı. Ayrıca Bakan Soylu’nun deprem bölgesinde bulunan diğer vekillere ve valilere de çok kötü davrandığını, bu durumun rahatsızlık yarattığını belirtti. Bazı valilerin istifa etmeyi düşündüğünü belirtti.

Soylu’yu Erdoğan’a şikâyet eden bakana çok yakın bir isim açıklamalarda bulundu. "Konteyner fiyatlarıyla ilgili bir şikâyet yok. Zaten Cumhurbaşkanımızın bu konuya ilişkin bir fiyat araştırması yaptığını duymuştum" diyen kaynak, "Bakanlar Kurulu’nda yaşanan bir gerilim var. Soylu’nun deprem bölgesindeki vekillere ve valilere yönelik davranışı rahatsızlık yaratmış. Bazı valiler istifa etmeyi düşünüyormuş. Toplantıda bu dile getirilmiş" ifadelerini kullandı.