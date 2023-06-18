‘Bomba’ paniği: Patlatılan çantanın içinden CD çıktı

Kırıkkale’de, İl Emniyet Müdürlüğü önündeki çanta, bomba şüphesi üzerine fünye ile patlatıldı. Çantada CD olduğu ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 18.06.2023 - 17:33
‘Bomba’ paniği: Patlatılan çantanın içinden CD çıktı
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen olayda kaldırımda bulunan sahipsiz çantadan şüphelenen kişiler polise haber verdi. 

Polis, bölgeyi emniyet şeridi ile araç ve yaya geçişine kapattıktan sonra uzman ekip çağırdı. 

Bomba imha uzmanı, özel kıyafeti ile çantaya yaklaşıp fünye yerleştirdi. 

Kontrollü patlamanın ardından yapılan incelemede çantada CD olduğu anlaşıldı. 



Kırıkkale Bomba Fünye

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