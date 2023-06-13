Kurtuluş Savaşı’ndan kalma el bombası bulundu
Afyonkarahisar’da arazide hayvan otlatan bir adam Kurtuluş Savaşı’ndan kaldığı değerlendirilen el bombası buldu. Bomba daha sonra jandarma tarafından güvenli bir şekilde imha edildi.
Afyonkarahisar'da Kışlacık mahallesindeki dağlık alanda hayvan otlatan M.K. (62) isimli şahıs arazide hayvan otlattığı esnada yarısı toprağa gömülü halde olan bir cisim buldu. Ardından cismin bomba olduğunu düşünen şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler cismin İngiliz yapımı el bombası olduğunu ve menşesine bakıldığı zaman ise Kurtuluş Savaşı’ndan kaldığını belirledi.
Bomba ardından güvenli bir şekilde imha edildi.
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