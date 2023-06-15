Uçakta panik anları: Hosteslere 'bomba' tehdidi

Yayınlanma: 15.06.2023 - 11:08

Güncelleme: 15.06.2023 - 11:33

Kayseri-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait uçaktaki iki yolcu saat 03.50 sıralarında iddiaya göre, business bölümünde yolculuk yapmak istedi.

İstekleri reddedilen şahıslar, hostesleri "İlla uçağı mı bombalayalım" diyerek tehdit etti.

Hostesler durumu pilotlara bildirince uçak kalkmadı. İhbar üzerine havaalanına gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı.

Şahıslara 'tehdit' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Uçak daha sonra havalandı.