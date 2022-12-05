Bomba yüklü aracın yanında görülen IŞİD üyesi tutuklandı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 15:54

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’in yayınladığı görüntülerdeki kişinin yerini tespit etti.

IŞİD içinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu yönünde bilgiler olan, bomba yüklü araç ile 'fedai' tarzı eylemde kullanılan araç yanında görülen yabancı uyruklu örgüt üyesi H.H.A.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.