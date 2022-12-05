Bomba yüklü aracın yanında görülen IŞİD üyesi tutuklandı

Kocaeli’de, IŞİD’e yönelik operasyonda 'fedai' tarzı eylemde kullanılacak bomba yüklü aracın yanında görülen terör örgütü üyesi H.H.A.A. tutuklandı.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 15:54
Bomba yüklü aracın yanında görülen IŞİD üyesi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’in yayınladığı görüntülerdeki kişinin yerini tespit etti.

IŞİD içinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu yönünde bilgiler olan, bomba yüklü araç ile 'fedai' tarzı eylemde kullanılan araç yanında görülen yabancı uyruklu örgüt üyesi H.H.A.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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