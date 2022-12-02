IŞİD liderinin öldürüldüğü operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

02 Aralık 2022 Cuma, 10:19

Görüntülerde, IŞİD elebaşının bulunduğu iddia edilen eve düzenlenen baskındaki çatışma anları yer alıyor.

Muhaliflerin evi kuşattığı ve ağır silahlar kullandığı çatışma görüntülerinde, evin bir bölümünün yandığı fark ediliyor.

Operasyonu düzenleyen muhalifler, 15 Ekim’de yaptığı açıklamada Dera’da bir grup IŞİD’liyi etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu. Ancak grup, öldürülen IŞİD’lilerin bir bölümünün kimliğini tespit edememişti.

AA’nın ulaştığı muhalif grup, 14-15 Ekim tarihlerinde Dera’da 3 ayrı noktada operasyon düzenlediklerini ve çatışmalarda 30 kadar IŞİD mensubunu etkisiz hale getirdiklerini belirtti.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da dün yaptığı açıklamada ekim ayının ortasında Dera ilinde IŞİD elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi’nin muhalif grupların operasyonunda öldürüldüğünü bildirmişti.