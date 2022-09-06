Bombalı eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hüsamettin T. tutuklandı
Yunanistan’daki Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldığı ve terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla büyük şehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan "Delil" kod adlı Hüsamettin T. tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'daki Lavrion kampında ideolojik, silahlı ve sabotaj eğitimi aldıktan sonra bombalı ve silahlı eylem yapmak üzere Türkiye’ye gelen "Delil" kod adlı Hüsamettin T., İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 3 Eylül'de yakalanmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Hüsamettin T., bugün adliyeye sevk edildi. Hüsamettin T., savcılık ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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