Husumetlilerinin oturduğu binaya ateş açan 4 şüpheliye gözaltı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:54

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:55

Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda, dün saat 22.00 sıralarında plakasız hafif ticari araçla bulvar üzerinde duran 4 şüpheli, husumetli oldukları G.Ü.'nün oturduğu binaya tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde 2 boş kovan buldu. Ayrıca iki araç ve binadaki bir dairenin balkon camına mermi isabet ettiği tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

G.Ü.'nün şikayeti üzerine, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., E.E.Ö., Ç.C.K. ve suça sürüklenen çocuk F.Y. Keçiören ilçesinde yakalanarak, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.