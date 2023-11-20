Husumetlilerinin oturduğu binaya ateş açan 4 şüpheliye gözaltı
Ankara'da husumetli oldukları kişinin oturduğu binaya ateş açan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda, dün saat 22.00 sıralarında plakasız hafif ticari araçla bulvar üzerinde duran 4 şüpheli, husumetli oldukları G.Ü.'nün oturduğu binaya tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde 2 boş kovan buldu. Ayrıca iki araç ve binadaki bir dairenin balkon camına mermi isabet ettiği tespit edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
G.Ü.'nün şikayeti üzerine, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., E.E.Ö., Ç.C.K. ve suça sürüklenen çocuk F.Y. Keçiören ilçesinde yakalanarak, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.
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