Borç tartışmasında kan aktı: Arkadaşını tüfekle öldürdü

Aydın'da Timur İpçi, borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada arkadaşı Fatih Ü. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Borç tartışmasında kan aktı: Arkadaşını tüfekle öldürdü
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DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 19:38

Olay, saat 15.00 sıralarında Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir kahvehanede çalışan Timur İpçi ile arkadaşı çiftçi Fatih Ü. arasında borç- alacak nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Fatih Ü., pompalı tüfekle Timur İpçi’ye ateş edip, göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İpçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Evli, 2 çocuk babası İpçi'nin cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Fatih Ü., olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #arkadaş #ihbar #Jandarma

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