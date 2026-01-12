Borçka Belediye Başkanı Orhan mesaiye sazıyla başladı

Artvin’in Borçka ilçesinde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ercan Orhan, kültür ve sanata verdiği önemle dikkati çekiyor.

Borçka Belediyesi Kadın Korosu’nda bağlama çalışmaları yürüten Orhan, ilçenin kültür-sanat hayatının canlanmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor. İlçede tiyatro salonu bulunmamasına rağmen Borçka’ya bir tiyatro festivali kazandıran Orhan, göreve geldiği günden bu yana sanatı yerel yönetimin önemli bir parçası haline getirdi. Düzenlenen festival ve etkinliklerle Borçka’nın ülke genelindeki tanınırlığı arttı.

Ercan Orhan, açıklamasında, "Sazımızı acizane niyetimizle çaldık; maksadımız muhabbet. Herkese selam, güzel bir hafta olsun" ifadelerine yer verdi. Orhan, müziğin ve sanatın kent yaşamına nefes aldıran önemli bir değer olduğunu vurguladı.