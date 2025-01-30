Borçları yüzünden kuyumcu soymaya çalışan servis şoförü yakalandı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:24

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:24

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde servis şoförü Gökhan U., av tüfeğiyle Ahmet R.'ye ait kuyumcuya girerek çalışanları tehdit etti. Şüpheli, 10 tam altın, 4 bilezik ve 60 bin TL nakit para istedi. İş yeri sahibi Ahmet R., soygundan vazgeçmesi için şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada çalışanlardan biri panik butonuna basarak polis ekiplerine haber verdi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, olay yerine 30 saniye içinde ulaştı. Polis, Gökhan U.’yu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde, borçlarını ödeyemediği için soyguna kalkıştığını söylediği belirtilen Gökhan U., tutuklandı.