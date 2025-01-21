Sakarya'da 'kuyumcu' soygunu: 13 gözaltı

Sakarya'da bir kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 'kuyumcu' soygunu: 13 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:32

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki bir kuyumcuda gerçekleşen hırsızlığa ilişkin başlattıkları "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, İstanbul'da 12, Antalya'da ise 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin buradaki sorgusu sürüyor.


Etiketler: #sakarya #Kuyumcu #kuyumculuk

İlgili Haberler

Sakarya’daki kalker ocağı bakanlığın ÇED olumlu kararı ile 106 hektara genişleyecek

Sakarya’daki kalker ocağı bakanlığın ÇED olumlu kararı ile 106 hektara genişleyecek
Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Sakarya'daki kaçak tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı!

Sakarya'daki kaçak tatil köyü için mahkemeden yıkım kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler