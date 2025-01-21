Sakarya'da 'kuyumcu' soygunu: 13 gözaltı
Sakarya'da bir kuyumcu dükkanından yapılan hırsızlığa ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık'ta Adapazarı ilçesindeki bir kuyumcuda gerçekleşen hırsızlığa ilişkin başlattıkları "projeli çalışma" kapsamında zanlılar ve bağlantılı oldukları kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, İstanbul'da 12, Antalya'da ise 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin buradaki sorgusu sürüyor.
Etiketler: #sakarya #Kuyumcu #kuyumculuk
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