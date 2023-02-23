Bornova Belediye Başkanı İduğ yurt dışından çadır getirtti!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 12:19

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 12:20

Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bölgedeki çalışmaların koordinatörü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, en çok karşılaşılan talebin çadır olduğunun altını çizerek Bornova Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları örnek gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmaları incelediği ziyarete yurttaşlarla bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Kılıçdaroğlu, İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin bölgede oluşturduğu afet koordinasyon merkezlerini gezip, yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

"AFAD VE KIZILAY'IN STOKLARINDA ÇADIR OLMASI GEREKİRDİ"

Hatay’da yapılan çalışmanın ardından düzenlenen toplantıda izlenimlerini paylaşan CHP Genel Başkanı en büyük sıkıntının çadır yetersizliği olduğunun altını çizdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’dan, çadır temini konusunda yaptıkları çalışma hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, “17 gün oldu barınma sorunu çözülemiyor. Normal şartlarda AFAD ve Kızılay’ın stoklarında yeterince çadır olması gerekiyordu. Gittiğimiz her yerde vatandaş hala çadır istiyor. Bu haklı bir talep. Daha önce: ‘Kim çadır üretiyorsa ve fiyatı ne olursa olsun, gidip satın alıp göndereceğiz’ demiştim ama arzu ettiğimiz oranda çadır bulmakta zorlanıyoruz” dedi. Bornova Belediyesi’ni işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Bazı belediyelerimiz yurt dışından çadır ithalatı ile ilgili çaba harcıyorlar. O çadırlar geldiğinde yine dağıtacağız” diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN ÖVGÜ

CHP’li Belediyeler olarak barınma sorununun çözümü için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Ulusal ve uluslararası bütün kapıları çalarak sorunları giderme noktasında yoğun bir çaba içindeyiz. Şu anda Hatay’da belediyelerimizin katkılarıyla 13 bin çadır sağlandı. Bu sayıları attırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bornova Belediye Başkanımızın özel çabası ile ciddi bir sonuç elde ettiğini de öğrendik. Bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise felaketin boyutlarının çok büyük olduğunu belirterek, “Sokak sokak gezdik, yaşananları yerinde gördük. Yıkım maalesef çok büyük. Kentte hasarsız bina neredeyse yok denecek kadar az. Uzun vadede yapılacak iş çok fazla ancak bir an önce barınma sorununun çözülmesi gerekiyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışından temin ettiğimiz 2 bin 500 çadırı bölgedeki belediyelerimizin tespitleri doğrultusunda belirlenecek alanlara kuracağız. Tüm zorlukları ancak birlikte, dayanışma ile aşabiliriz” ifadelerini kullandı.