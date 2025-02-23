Bornova'da feci kaza: Av tüfeği ile oğlunu vurdu

Yayınlanma: 23.02.2025 - 17:22

Güncelleme: 23.02.2025 - 17:23

İzmir’in Bornova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen av kazasında 17 yaşındaki Ateş Ali E., babası Rıfat E.’nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde avlanmak için bölgeye giden Rıfat E., iddiaya göre elindeki av tüfeğini kontrol ettiği sırada silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, yanında bulunan 17 yaşındaki oğlu Ateş Ali E.’nin başına isabet etti.

Silah sesinin ardından panikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan baba, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ateş Ali E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından baba Rıfat E., ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.