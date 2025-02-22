Bursa'da güpegündüz dehşet: Ekmek almaya giderken bacağından vuruldu
Bursa’da bir kişi, ekmek almak için çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında , 28 yaşındaki Zülfikar Ş., ekmek almak için evden çıktı.
Bu esnada kendisini takip eden bir kişi belindeki silaha sarılıp arka arkaya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan genç adam kanlar içinde yerde kalırken, silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #Bursa
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