Bornova’da Halk Dansları Festivali başladı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:05

Güncelleme: 31.05.2024 - 17:05

İzmir’de Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Bornova Halk Dansları Festivali başladı. İlçenin sembol alanlarından Küçükpark’tan Büyükpark’a uzanan kortej geçişi ile başlayan festivalde yöresel kıyafetlerle Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan halk oyunları ekipleri, Suvari Caddesi üzerinden Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’na yürüdü.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ YAŞATMALIYIZ

Temel belediyecilik hizmetlerinin ötesinde kültür alanındaki çalışmalara da büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Eşki, “Temizlik, park ve bahçelerin bakımı, konforlu yollar ve kaldırımlar kadar spor, kültür ve sanatı belediyelerin üzerinde çalışma yapacağı bir alan olarak görüyoruz. Bornovamızı sahip olduğu binlerce yıllık kültürüne yakışan festivallerle, tüm Türkiye’de tanınan, ziyaret edilen bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz. Halk Dansları Festivali de bu alanlarda yaptığımız çalışmalardan sadece biri. Kültürel değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak için tüm Bornovalıları etkinliklerimize bekliyoruz” diye konuştu.

24 EKİP, 700’DEN FAZLA DANSÇI

Festival kapsamında ilk olarak Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda Şef Selda Kesgi Dinç yönetimindeki Sivil Toplum Kuruluşları THM ve Kadın Korosu sahne aldı. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yönetimini Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Barbaros Ünlü’nün yaptığı, aynı konservatuvardan öğretim üyeleri Doç. Dr. Füsun Aşkar ve Dr. İdris Ersan Küçük ile Av. Sadık Akkaş’ın konuşmacı olduğu “Horona Tutuşanlar” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelin ardından Ayfer Feray Açık Hava Tiyatdosu’nda düzenlenen Şef Tufan Güldaş yönetimindeki 100. Yılda Karadeniz’den Anadolu’ya başlıklı gösteri büyük beğeni topladı.

HAFTA SONU DA SÜRECEK

Etkinlik kapsamında 3 Haziran Pazartesi gününe kadar festivale katılan derneklerin Büyükpark içinde kurulmuş stantları gezilebilecek. 24 ekip ve 700’den fazla dansçının katıldığı festivalin coşkusu, 31 Mayıs Cuma günü Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosunda, 1 Haziran Cumartesi günü Çamdibi Atatürk Parkı’nda ve 2 Haziran Pazar günü Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Açıkhava Tiyatrosu’na taşınacak.