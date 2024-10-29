Bornova’da Sosyal Destek Seferberliği
Bornova Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek projeleri kapsamında Kent Market, Kent Lokantası ve Ücretsiz Yemek Dağıtımı projelerini hayata geçirdi. CHP Genel Merkezi’nin vizyonuyla uyumlu olarak hazırlanan bu projeler, Bornovalılara temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çeşitli hizmetler sunuyor.
Kent Market’ler, mahallelerde dar gelirli vatandaşlara gıda, giyim, kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için olanak sağlıyor. 2024 yılında 15 bin, 2025 sonunda ise 25 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. İlk şubesi Çamdibi’nde açılan Kent Lokantası’nda ise vatandaşlara 4 çeşit yemek uygun fiyatla sunuluyor. Mevlana ve Kızılay’daki yeni şubelerle hizmet kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor.
Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik Ücretsiz Yemek Dağıtımı Projesi ile 65 yaş üstü kişilere günlük bir öğün sıcak yemek sağlanacak. Sosyal desteklerden faydalanmak isteyenler, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli değerlendirmeye tabi tutulabiliyor.
Etiketler: #65 yaş üstü #Bornova Belediyesi #Bornova
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı!
- ASAL Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- Ve 'A Parti' yola çıktı
- Mısır teklif etmişti... Netanyahu'dan 'ateşkes' yanıtı!
- Narin'in ağabeyinden peş peşe paylaşım
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- Yolcu treni beton pompasına çarptı!