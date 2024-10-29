Bornova’da Sosyal Destek Seferberliği

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Kent Market’ler, mahallelerde dar gelirli vatandaşlara gıda, giyim, kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için olanak sağlıyor. 2024 yılında 15 bin, 2025 sonunda ise 25 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. İlk şubesi Çamdibi’nde açılan Kent Lokantası’nda ise vatandaşlara 4 çeşit yemek uygun fiyatla sunuluyor. Mevlana ve Kızılay’daki yeni şubelerle hizmet kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor.

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik Ücretsiz Yemek Dağıtımı Projesi ile 65 yaş üstü kişilere günlük bir öğün sıcak yemek sağlanacak. Sosyal desteklerden faydalanmak isteyenler, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli değerlendirmeye tabi tutulabiliyor.