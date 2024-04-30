Borsa 1 Mayıs Çarşamba günü açık mı? 1 Mayıs'ta Borsa işlem görecek mi?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesi gündeme gelen konulardan biri de Borsa işlemleriyle ilgili oldu. Yurt içi piyasaları takip eden vatandaşlar, 1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle Borsa'nın açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Borsa 1 Mayıs Çarşamba günü açık mı? 1 Mayıs'ta Borsa işlem görecek mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:28
Borsa 1 Mayıs Çarşamba günü açık mı? 1 Mayıs'ta Borsa işlem görecek mi?
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Borsa çalışma saati ve çalışma günleri, resmi tatiller nedeniyle gündeme geliyor. İşlemlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini merak eden vatandaşlar, "Borsa 1 Mayıs Çarşamba günü açık mı? Yarın Borsa işlem görecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Borsa 1 Mayıs Çarşamba günü açık mı? 1 Mayıs'ta Borsa işlem görecek mi?

1 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle bugün Borsa kapalı olacak ve işlemler gerçekleştirilemeyecek. 2 Mayıs Perşembe günü Borsa İstanbul normal işleyişlerine devam edecek.


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