Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,46 değer kaybederek günü 4.827,04 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 173,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 111,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,30 ve holding endeksi yüzde 2,82 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,25 ile inşaat oldu.
Analistler, ABD'de güçlü ekonomik verilerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırması ve uzun süre devam etmesi beklenen faiz artırımlarının resesyon endişelerini gündemde tutması ile belirsizliklerin arttığını belirtti.
Söz konusu durumun küresel pay piyasalarını baskıladığını aktaran analistler, enflasyon ve resesyon ikileminde kalan yatırımcılar açısından gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının kritik olacağını vurguladı.
Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, veri gündeminde ise yurt dışında Japonya'da dış ticaret dengesi ve büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, 4.800 puanın destek, 5.050 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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