Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 4.855,92 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 99 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,62 holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,47 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,71 ile iletişim oldu.
Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek haftaki toplantılarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının dalgalı bir seyir izlediğini ifade etti.
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