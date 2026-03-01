'Borsa İstanbul kapatılacak' iddialarına Saray'dan yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği" iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına” ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"AÇIK BİR MANİPÜLASYON GİRİŞİMİ"

DMM’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır.

Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."