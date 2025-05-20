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Borsa İstanbul operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı!

Borsa İstanbul operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı!

20.05.2025 08:35:00
Güncellenme:
AA
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Borsa İstanbul operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı!

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, sermaye piyasası araçları üzerinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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