Son dakika... Başsavcılıktan 'Borsa İstanbul' operasyonu: 15 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Borsa İstanbul’da manipülatif işlem yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika... Başsavcılıktan 'Borsa İstanbul' operasyonu: 15 gözaltı kararı
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DHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Borsa İstanbul’da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ’piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir flaş soruşturma hamlesi daha geldi.

15 GÖZALTI KARARI

15 kişi için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ,Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST (Borsa Istanbul) pay piyasasinda işlem gören bazı sermaye piyasasi araçları paylarında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ïstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyon kapsamında, İstanbul , Ankara ve Şanlıurfa da olmak üzere 15 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi.


Etiketler: #Borsa İstanbul #gözaltı

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