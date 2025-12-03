Ayrıntılar geliyor...
Borsada 'manipülasyon' soruşturması: Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri adliyeye sevk edildi
Borsa İstanbul’da 'manipülasyon' iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ile illüzyonist Aref Ghafouri’nin de bulunduğu isimler Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
3.12.2025 13:12:00
Batuhan Serim
