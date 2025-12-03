Borsada 'manipülasyon' soruşturması: Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 13:12:00
Batuhan Serim
Borsa İstanbul’da 'manipülasyon' iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ile illüzyonist Aref Ghafouri’nin de bulunduğu isimler Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

