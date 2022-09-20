Borsa İstanbul için özel toplantı
Borsada son günlerde art arda yaşanan düşüşler sonrası Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'nde toplantı düzenlendi.
Geçen haftayı yüzde 9 ekside kapatan Borsa İstanbul'da dün BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulanmıştı.
NTV'de yer alan habere göre, konuya ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'nde toplantı düzenlendi.
Sermaye piyasası kurulu ve borsa İstanbul yöneticileri ile sermaye piyasası aracı kuruluşlar birligi temsilcileri bir araya geldi.
Toplantıda Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
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