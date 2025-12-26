Boru döşenirken oluşan göçükte 1 işçi ölmüştü: 3 gözaltı

Olay, dün Mescit Mahallesi Şevkinar Sokak’ta meydana geldi. Mahallede yürütülen çalışmalar sırasında, iddiaya göre sağanak nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kaydı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan işçiler Mehmet Yağcı, İ.M.E. (19), A.Y. (52) ve M.T. (31) ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçilerden durumu ağır olan Yağcı, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Mehmet Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili taşeron firmada çalışan ustabaşı A.E. (22), şantiye şefi H.B. (36) ve müteahhit A.K.’yi (51) gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.