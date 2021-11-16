Boş arazide boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te, boş arazide boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış, kadına ait cansız beden bulundu.

DHA
16 Kasım 2021 Salı, 12:33
Boş arazide boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu
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Gaziantep'in Belkız Mahallesi'nde boş arazide, kanlar içinde hareketsiz yatan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, üzerinde kimlik bulunmayan 40 yaşlarındaki kadının boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, kadını öldüren kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


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