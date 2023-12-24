Boş arazide erkek cesedi bulundu
Niğde’de 45 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkeze bağlı Bahçeli Kasabası'nda Bahçeli Barajı’na yakın boş arazide yerde hareketsiz yatan Soner T.’yi görenler durumu yetkililere bildirdi.
Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soner T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Soner T.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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