İstanbul Boğazı'nda bulunan cesetle ilgili yeni gelişme!

İstanbul Boğazı Arnavutköy sahilinde denizden cesedi çıkarılan kişinin, yaklaşık 3 ay önce önce denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken denizde kaybolduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:39
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesetle ilgili yeni gelişme!
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy semti sahilinde önceki gün, saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi'ne getirildi.

Uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edildi. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İSTERKEN KAYBOLMUŞ!

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından kimliği tespit edilen Jabar Sabokah’ın 26 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Bebek sahilinde kız arkadaşının denize düşmesi sonucu kurtarmak amacıyla denize atlayıp gözden kaybolduğu ve denize düşen kız arkadaşının çevredeki yurttaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yaklaşık 3 ay önce denizde kaybolan Jabar Saboka’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Arnavutköy Boğaz ceset kız arkadaş Cenaze

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