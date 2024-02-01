Boş arazide erkek cesedi bulundu

Bahçelievler’de boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 22:10
Boş arazide erkek cesedi bulundu
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Olay, saat 19.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. 

İddiaya göre, işten eve gitmek üzere boş araziden geçenler yerde hareketsiz yatan birini fark etti. 

Durumu fark edenler polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ismi henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği arazide incelemelerde bulundu. Cenaze, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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