Düzce’de derede kadın cesedi bulundu: yakınları cenazeyi almadı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 15:43

Güncelleme: 28.01.2024 - 16:45

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yörük köyünde meydana geldi. Köyde bahçesine giden bir kişi, Kurtsuyu Deresi içinde yüz üstü yatmış halde bir kadın olduğunu fark edip ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kadın dereden çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü tespit edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede ise kadının Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyüne kayıtlı Şeyda Altaş olduğu tespit edildi.

Altaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZEYİ KABUL ETMEDİLER

Bu arada Şeyta Altaş'ın babasının çocukken öldüğü, annesiyle de uzun yıllardır görüşmediği öğrenildi. Bir süre önce evlenip boşandığı öğrenilen Altaş'ın yakın akrabaları ile de aralarındaki miras kavgası sebebiyle görüşmediği belirtildi.

Morga çağrılan Altaş'ın yakınları kimlik tespiti yaptı, ancak cenazeyi teslim almayacaklarını söyledikleri öğrenildi.