Aydın'da dehşet: Emekli infaz koruma memurunun cesedi bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde emekli infaz koruma memuru Ümit Güloğlu'nun (52), sulama kanalında cesedi bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:57
Aydın'da dehşet: Emekli infaz koruma memurunun cesedi bulundu
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Serçeköy Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında, saat 09.30 sıralarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İncelemede, vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin emekli infaz koruma memuru Ümit Güloğlu'na ait olduğu tespit edildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırılırken, sık sık alkol aldığı iddia edilen Güloğlu'nun kanala düşerek öldüğü tahmin ediliyor. Yalnız yaşadığı da öğrenilen Güloğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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