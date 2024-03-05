Boş ev için kira gelir vergisi ödenir mi? Hangi ev sahipleri vergiden muaf?

Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart'ta başladı. Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecek. Peki, Boş ev için kira gelir vergisi ödenir mi? Hangi ev sahipleri vergiden muaf?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:31
Boş ev için kira gelir vergisi ödenir mi? Hangi ev sahipleri vergiden muaf?
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2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Peki, Boş ev için kira gelir vergisi ödenir mi? Hangi ev sahipleri vergiden muaf?

BOŞ EV İÇİN KİRA GELİR VERGİSİ ÖDENİR Mİ?

Eviniz boşsa herhangi bir kira geliri elde etmediyseniz, bunun için kira beyannamesi vermenize gerek yok. Ayrıca, boş kalan konutların, gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması halinde, binaların mal sahiplerinin usul (anne-baba, büyükanne-büyükbaba), füru (çocuklar, torunlar) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, halinde emsal kira bedeli hesaplanmıyor ve vergi ödenmiyor.

HANGİ EV SAHİPLERİ VERGİDEN MUAF OLACAK?

2023 yılında elde edilen konut kira gelirlerinin 21.000 TL' si vergiden istisna. İşyerlerinde ise istisna yok. 2024 yılında verilecek kira geliri beyannamesinde, 2023 yılında bu gelir elde edildiği için, bu yıla ait istisna uygulanacak.


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