EFT masrafından kaçanlar yandı... 'Kira' ve 'Diğer' seçeneğine Maliye'den inceleme
Maliye tarafından mart ayında bir önceki yıla ait kira gelirlerinin beyan edilmesi gereken dönemde vergi denetimleri sırasında, bazı normal para transferlerinin EFT masrafı ödememek amacıyla "Kira" olarak işaretlendiği tespit edildi. Bu şekilde ödeme alanlar, şimdi ev sahibi olmadıklarını veya kira geliri elde etmediklerini ispat etmek için çaba sarf ediyorlar. Maliye, tüm kira ödemelerini "Diğer" olarak işaretlenip yapılan para transferlerini ayrıntılı bir şekilde inceliyor.
Para transferlerinde ödemeye ilişkin seçenekleri yanlış seçilmesi veya ilgisiz seçenek ödeme yapılması sorun yaratmaya başladı.
Maliye Bakanlığı, 1 milyon 300 bin ile 2 milyon arasında olduğu tahmin edilen kiralık konutların tümünden elde edilen geliri vergilendirmeye çalışıyor.
NTV'nin akatardığına göre, banka transferlerinde ödeme türünün "Kira" seçildiği bütün işlemler inceleniyor. İnceleme sırasında bazı ilgisiz ödemelerin de kira olarak gösterildiği anlaşıldı.
Konu incelenince, kira ödemelerinde EFT alınmadığını gören bazı yurttaşların, ödemelerini bu seçenekle yaptığı belirlendi. Bu şekilde ödeme kabul edenler şimdi aksini ispata çalışıyor.
Maliye, incelemeleri sırasında, tapu kayıtları, Mernis kayıtları ve banka kayıtlarını karşılaştırmalı ele alıyor. Kirada evi olduğu halde gelir beyan etmeyenlere, nüfus kayıt sistemine bakılarak, evinde oturanın kim olduğu soruluyor ve beyanname vermesi isteniyor.
Bakanlık, kira gelirlerini gizlemek için banka üzerinden "Diğer" seçeneğiyle tahsil edenleri de takibe aldı ve şu an bu seçenekle yapılan düzenli ödemelerin tümü kira geliri olarak ele alınıyor.
Maliye Bakanlığı tarafından 2008'da yayınlanan genel tebliğe göre konut kiralarında aylık kira ödemesinin 500 Türk Lirası'nın üzerinde olması durumunda bu ödeme banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirilmeli.
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