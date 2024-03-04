Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 mart kira zammı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da belli oldu. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 mart kira zammı ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:06
Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 mart kira zammı ne kadar?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte mart ayı kira artış oranları ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak edildi. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2024 mart kira zammı ne kadar?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın ardından, kiralarda yüzde 25 zam sınırlamasının süreceği belirtilmişti.

Bakan Tunç açıklamasında, "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak." dedi.

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

İŞYERİ KİRA ZAMMI NE KADAR?

İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55,91 olarak uygulayacak.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL


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