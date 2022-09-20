Boş su kanalına uçan araçtaki anne ve oğlu yaralandı

Gaziantep’te, içi boş su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Hacer P. (35) ile oğlu Yusuf P. (9) yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
20 Eylül 2022 Salı, 16:11
Boş su kanalına uçan araçtaki anne ve oğlu yaralandı
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Onat Kutlar Mahallesi’nde, 20 Eylül Salı öğleden sonra Hacer P. yönetimindeki 33 ECU 96 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjde içi boş su kanalına uçtu.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada, sürücü Hacer P. ile yanındaki oğlu Yusuf P. hafif yaralandı. Anne ve oğlu, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


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