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Boşandığı erkeğin saldırısına uğrayan kadın kurtarılamadı!

Boşandığı erkeğin saldırısına uğrayan kadın kurtarılamadı!

11.06.2025 09:59:00
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İHA
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Boşandığı erkeğin saldırısına uğrayan kadın kurtarılamadı!

Zonguldak'tan Kurban Bayramı ziyareti için Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki çocuklarının yanına gelen ve boşandığı erkek tarafından silahla vurularak yaralanan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Değirmenhan Sokak üzerinde dün bir erkek şiddeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen Emir K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen boşandığı R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan silahla Emir K.'ye ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emir K. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı olarak hastaneye sevk edilirken, R.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.

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