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Şişli'de boşandığı erkek tarafından öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme!

Şişli'de boşandığı erkek tarafından öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme!

20.05.2025 16:00:00
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İHA
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Şişli'de boşandığı erkek tarafından öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme!

Şişli'de boşandığı Bahar Aksu'yu silahla defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol'a ve suç ortaklarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Elibol'un 2 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 Mayıs tarihinde Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada boşandığı Rüstem Elibol adlı erkek ile yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un ‘boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 3 şüpheli S.Y., S.S. ve A.B.'nin ise ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildiği öğrenildi.

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