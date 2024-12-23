Boşandığı erkek tarafından 13 yerinden bıçaklandı: 23 yaşındaki Azra, yaşam mücadelesi veriyor
Aksaray'da evinin önünde pusu kuran eski eşi Gürsel G.'in (29) saldırısında 13 yerinden bıçaklanan 1 çocuk annesi Azra Şengül Şen (23), yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Paşacık Mahallesi 1615 Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında 1 yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G. saklandığı yerden çıkıp önünü kesti.
13 YERİNDEN BIÇAKLADI!
Gürsel G., daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçaklanan kadın yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şen, ameliyat edildi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yoğun bakıma alınan Şen, yaşam mücadelesi verirken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Etiketler: #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi #aksaray
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