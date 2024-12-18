Aksaray'da iki kişi arasında kavga: 1 kişi bıçaklandı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 13:34

Güncelleme: 18.12.2024 - 13:36

Zincirli Mahallesi Medaş İş Merkezi önünde, H.D. ve K.Y. (19) isimli 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu H.D. belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak K.Y.’yi bıçakladı. Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan K.Y. kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs ambulans gelmeden yakınları tarafından özel araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı.