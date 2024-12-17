Aksaray'da bisikletlinin acı ölümü: Çalıştığı fırına giderken otomobil çarptı...

Aksaray’da bisikletle, çalıştığı ekmek fırınına giderken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Fahım Kazsza (40) yaşamını yitirdi. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

Aksaray'da bisikletlinin acı ölümü: Çalıştığı fırına giderken otomobil çarptı...
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:07

Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda saat 03.00 sıralarında, bisikletiyle çalıştığı iş yerine giden Fahım Kazsza’a otomobil çarptı.

Kazsza yaklaşık 100 metre otomobilin altında sürüklenirken, sürücü ise aracıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fahım Kazsza'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BİSİKLET YOLUNU KULLANMAMIŞ

Yapılan incelemede, Kazsza'nın kaldırımdaki bisiklet yolunu kullanmadığı tespit edildi. Kazsza'nın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #aksaray #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlgili Haberler

Aksaray’da enşite-kayınbirader kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Aksaray’da enşite-kayınbirader kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
'Sahte içki' operasyonu: Aksaray'da 3 tutuklama

'Sahte içki' operasyonu: Aksaray'da 3 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler