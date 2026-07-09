Boşandığı kadını öldürüp, 4 yaşındaki kızını yaralamıştı: Ölü bulundu

Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturan Çisem Çalkantı (26) ile kızı Ö.N.K. (4), bir süre önce boşandığı Y.K. ile karşılaştı.

Şüpheli Y.K., belinden çıkardığı silahla Çisem Çalkantı ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

FAİL ERKEK ÖLÜ BULUNDU

Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi.

Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.