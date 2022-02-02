Boşanma aşamasında olduğu kadını kaçıran ve tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı taksiye zorla bindirerek kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe takıldı.
Boşanma aşamasındaki Şilan Topal'ı kaçıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mithat Topal'a, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından elektronik kelepçe takıldı.
Mahkeme kararı gereği Mithat Topal, üç ay boyunca kelepçeyi çıkaramayacak ve eşine 950 metreden fazla yaklaşamayacak.
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada dün tahliye edilmişti
Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar verdi.
Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takıldı.
Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edildiği ve itirazın değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Giresunspor basın sözcüsünden transfer mesajı
- Mert Grup Sigorta'da Cengiz Akarçeşme dönemi
- Firdevs Ev’den ‘Tavana Bak’
- Samsunspor, takıma katkı sağlayacak oyuncu arıyor
- Wings for Life World Run için geri sayım sürüyor
- 'Domates, felç riskini yüzde 59 oranında düşürüyor'
- 'Akıllı epilepsi piliyle nöbetler durdurulabilir'
- Halit Ziya’nın Almanya Mektupları
- Gorki’den üç kuşağın mücadelesi; ‘Artamonovlar’
- “Ellen Wilkinson, Bir Sosyalist ve Feministin Hayatı”