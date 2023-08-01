Boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren polis memuru adliyeye sevk edildi!
Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Gülten Ataklı'yı öldüren fail polis memuru Mürsel Ataklı adliyeye sevk edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Gülten Ataklı'yı (37) öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan polis memuru Mürsel Ataklı'nın (38), Sungurlu Çarşı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlandı.
Adliyeye götürülen zanlı, cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Öldürülen kadının cansız bedeni ise, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Demirşeyh köyü Topaktaş mevkiinde dün akşam saatlerinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gülten Ataklı'nın silahla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.
Gülten Ataklı'yı öldürdüğü belirtilen boşanma aşamasında olduğu polis memuru Mürsel Ataklı ise Samsun'un Havza ilçesinde yakalanmıştı.
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